Как белорусские спецслужбы "обилетили" Лукашенко

Итак, беларуский КГБ отрапортовал как "вытягивал" беларусов из Украины в начале войны. С использованием легенды "волонтёрской организации".

Дескать подыскали украинцев, которым заплатили круглую сумму и люди вернулись домой.

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Рыдаю и восхищаюсь

Рыдаю от смеха. И восхищаюсь "хватке" – раскрутить бюджет на немаленькую сумму (о расходе которой не надо отчитываться – это же сверхсверх секретно-шпионско-спасательная операция).

А потом ещё и медальки за это вежливо попросить представляя такую афёру как удачный пример своей работы.

Но ладно медальки – положено же и премирование. То есть ещё кусочек получить сверху, уже официально.

Путин уже просит переговоров с Украиной – смотрите видео: