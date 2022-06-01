Спецоперація нібито відбувалася з використанням легенди "Волонтерської організації". Мовляв, підшукали українців, яким заплатили круглу суму і люди повернулися додому.
Читайте також "Іскандери" у Бресті: як у Білорусі вигадали собі страшного ворога
Ридаю і захоплююсь
Ридаю від сміху. І захоплююся "хваткою" – розкрутити бюджет на чималу суму (про витрату якої не треба звітувати – це ж секретно-шпигунсько-рятувальна операція).
А потім ще й медальки за це ввічливо попросити, представляючи таку аферу як вдалий приклад своєї роботи.
Але добре медальки – належить і преміювання. Тобто ще шматочок отримати додатков – вже офіційно.
Путін вже просить переговорів із Україною – дивіться відео: