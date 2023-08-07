Россия нацелилась на Польшу

Стоит напомнить общий "концерт" диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые рассказывали басни о "прогулке" вагнеровцев в Польшу, личный бенефис бункерного деда, который внезапно вспомнил, что польские территории "подарил полякам Сталин", перемещение пригожинских наемников в Беларусь и т.п.

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Ясно, что все это часть спецоперации. Пока – психологической. Каковы ее цели и задачи? Понятно, что против НАТО бункерный дед воевать не собирается, чтобы там не рассказывали его пропагандисты. Нет для этого ни ресурсов, ни возможностей, и желания тоже нет.

Однако он прекрасно понимает, что поддержка со стороны НАТО (даже такая ограниченная как сейчас) оказывает существенное влияние на принципиальную возможность достижения "целей спецоперации". Бункерный не хочет воевать с НАТО, но очень хочет изолировать Украину от входящих в НАТО государств. Желательно поставить именно НАТО в ситуацию кризиса, который мог бы спровоцировать неуверенность, нестабильность и распад.

Для этого в качестве цели избрали Польшу, не впервые, кстати, а в качестве инструмента – усатого белорусского стендапера.

Схема, похоже, следующая: постоянно держать Польшу в состоянии "российской" угрозы, укрепляя ее перманентными провокациями на границе. "Прокладка" в виде белорусских властей позволяет минимизировать риски и делать крайним именно диктатора из Минска, если развитие ситуации будет не желательно. Бункерный и здесь показывает себя трусом, обещая "нападение" на Польшу чужими руками.

Что должны понять поляки

Логика здесь просто. НАТО постоянно декларирует, что не будет воевать с Россией. Нападение на одно государство НАТО должно означать реакцию всех членов НАТО. Следовательно – война всех (вместе с США) против России, чего сами США очень не хотят.

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Значит, нужно их провокациями загнать в ситуацию, когда нежелательный выбор будет близким, а затем предложить выбор: мы уменьшаем провокации, а вы уменьшаете поддержку Украины. Конечно, логика некая, но вполне вписывается в схему мышления бункерного. В конце концов, даже если до такого не дойдет, любая демонстрация "слабости НАТО" в контексте защиты своих членов – это уже козырь в игре, которую ведет Кремль.

К сожалению, поляки пока слабо реагируют. Надо просто понимать, что единственный аргумент, действенный против кремлевских шизофреников, – это силовой довод. Это уже неоднократно демонстрировал Реджеп Эрдоган, которого до сих пор слушают даже в бункере. Сбил российский самолет? Значит, ты "серьезный парень", с тобой можно столкнуться.

Поляки должны быть настроены, чтобы сбивать белорусские самолеты, уничтожать боевиков, которые будут заходить из Беларуси, уничтожать сразу и без разговоров. Это сразу остановит какие-либо провокации и никакого нападения на НАТО не будет. Россия просто изменит вектор своих действий. Ибо реально с НАТО они боятся воевать больше, чем даже НАТО.

Иначе… Нет, никакой войны России с Западом не будет, но будет очень большой кризис, последствия которого с политической точки зрения будут непрогнозируемыми.