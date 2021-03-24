Белорусские власти готовят теракт на акции протеста, – оппозиция
Оппозиция Беларуси заявила, что режим Александра Лукашенко планирует теракт на акции протеста. Его хотят провести 25 марта.
Источник:Телеграм BYPOL
Об этом телеграм-канал, который сформировали экс-силовики, которые выступили против режима Лукашенко, пишет со ссылкой на собственные авторитетные источники.
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Власти Беларуси готовят теракт
Режим готовит очередное преступление против белорусского народа, который развяжет диктатору руки по введению чрезвычайного положения. 25 марта готовится совершение террористического акта в одном из зданий органов внутренних дел,
– говорится в сообщении.
Оппозиция уточняет, что теракт хотят осуществить, чтобы полностью дискредитировать протестное движение, и в итоге – ликвидировать его.
Достоверность такого сценария, по словам экс-силовиков, подтверждается логикой последних шагов режима:
- 11 марта власти сделали заявление о готовности вести войну внутри страны;
- 12 марта глава МВД направил секретный запрос в адрес министра обороны о привлечении вооруженных сил к охране общественного порядка на 25 марта;
- 21 марта Лукашенко во время посещения мемориального комплекса "Хатынь" выдвинул обвинения в адрес сторонников национального символа Беларуси – бело-красно-белого флага.
Учитывая это, оппозиция отметила: ни одно совершенное властью преступление не останется безнаказанным. Вместе с тем белорусов просят быть осторожными и внимательными в тот день.
К слову, 25 марта в Беларуси отмечают День Воли.
Протесты в Беларуси: главное
- Масштабные акции протеста в Беларуси начались сразу после выборов президента 9 августа 2020 года. Люди не приняли официальные результаты голосования, по которым победу якобы одержал Александр Лукашенко.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы жестоко разгоняли и задерживали активистов, применяя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
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