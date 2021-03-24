Оппозиция Беларуси заявила, что режим Александра Лукашенко планирует теракт на акции протеста. Его хотят провести 25 марта.

Об этом телеграм-канал, который сформировали экс-силовики, которые выступили против режима Лукашенко, пишет со ссылкой на собственные авторитетные источники.

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Власти Беларуси готовят теракт

Режим готовит очередное преступление против белорусского народа, который развяжет диктатору руки по введению чрезвычайного положения. 25 марта готовится совершение террористического акта в одном из зданий органов внутренних дел,

– говорится в сообщении.

Оппозиция уточняет, что теракт хотят осуществить, чтобы полностью дискредитировать протестное движение, и в итоге – ликвидировать его.

Достоверность такого сценария, по словам экс-силовиков, подтверждается логикой последних шагов режима:

11 марта власти сделали заявление о готовности вести войну внутри страны;

12 марта глава МВД направил секретный запрос в адрес министра обороны о привлечении вооруженных сил к охране общественного порядка на 25 марта;

21 марта Лукашенко во время посещения мемориального комплекса "Хатынь" выдвинул обвинения в адрес сторонников национального символа Беларуси – бело-красно-белого флага.

Учитывая это, оппозиция отметила: ни одно совершенное властью преступление не останется безнаказанным. Вместе с тем белорусов просят быть осторожными и внимательными в тот день.

К слову, 25 марта в Беларуси отмечают День Воли.

Обратите внимание! Лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская обратилась к белорусам перед Днем Воли. Она призвала верить в себя и взять будущее страны в свои руки.

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