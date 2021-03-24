Опозиція Білорусі заявила, що режим Олександра Лукашенка планує теракт на акції протесту. Його хочуть провести 25 березня.

Про це телеграм-канал, який сформували екссиловики, які виступили проти режиму Лукашенка, пише з посиланням на власні авторитетні джерела.

Читайте також Нам не дадуть спокійно жити, – Лукашенко про можливі протести в Білорусі

Влада Білорусі готує теракт

Режим готує черговий злочин проти білоруського народу, який розв'яже диктатору руки по введенню надзвичайного стану. 25 березня готується вчинення терористичного акту в одному з будинків органів внутрішніх справ,

– йдеться у повідомленні.

Опозиція уточнює, що теракт хочуть здійснити, аби повністю дискредитувати протестний рух, та у результаті – ліквідувати його.

Достовірність такого сценарію, за словами екссиловиків, підтверджується логікою останніх кроків режиму:

11 березня влада зробила заяву про готовність вести війну всередині країни;

12 березня глава МВС скерував секретний запит на адресу міністра оборони про притягнення збройних сил до охорони громадського порядку на 25 березня;

21 березня Лукашенко під час відвідування меморіального комплексу "Хатинь" висунув звинувачення на адресу прихильників національного символу Білорусі – біло-червоно-білого прапора.

Враховуючи це, опозиція наголосила: жоден скоєний владою злочин не залишиться безкарним. Натомість білорусів просять бути обережними та уважними того дня.

До слова, 25 березня у Білорусі відзначають День Волі.

Зверніть увагу! Лідерка опозиції у Білорусі Світлана Тихановська звернулася до білорусів перед Днем Волі. Вона закликала вірити в себе і взяти майбутнє країни у свої руки.

Протести в Білорусі: головне