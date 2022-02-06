У польской границы в районе Криньков Подляского воеводства белорусские силовики открыли огонь из сигнальных пистолетов. Однако на этот раз боеприпасы не попали на польскую территорию.

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Беларусь часто прибегает к провокациям

Пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская заявила о том, что белорусские силовики часто прибегают к подобным провокациям. Например, на этой неделе они дважды стреляли из сигнальных пистолетов возле границы.

В Криньках видели и слышали выстрелы из сигнальных пистолетов. Такой вид провокаций происходит постоянно,

– заявила Михальская.

По словам пресс-секретаря, подобный инцидент произошел 1 февраля. Правда, тогда сигнальные ракеты попали на польскую территорию возле станции технического обслуживания.

Кроме того, за последние сутки польские пограничники задержали 5 граждан Йемена, которые пытались пересечь границу с белорусской стороны. С начала 2022 года пограничники зафиксировали 1 100 попыток нелегального пересечения границы.

Миграционный кризис в Беларуси: главное

Мигранты из стран Ближнего Востока уже несколько месяцев пытаются попасть в Польшу со стороны Беларуси. Однако наибольшее обострение миграционный кризис приобрел в ноябре 2021 года.

Тогда тысячи мигрантов разбивали лагеря непосредственно под польской границей. Белорусская пропаганда активно использовала миграционный кризис для обвинения Запада в "бессердечности", поскольку Польша отказывалась пускать мигрантов.

Евросоюз и НАТО призвали самопровозглашенного президента прекратить оказывать давление на Запад с помощью мигрантов. Кроме того, такие действия белорусского режима называют "гибридной агрессией".

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