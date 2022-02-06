Біля польського кордону в районі Криньків Підляського воєводства білоруські силовики відкрили вогонь з сигнальних пістолетів. Однак цього разу боєприпаси не потрапили на польську територію.

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Білорусь часто вдається до провокацій

Речниця польської прикордонної служби Анна Міхальська заявила про те, що білоруські силовики часто вдаються до подібних провокацій. Наприклад цього тижня вони двічі стріляли з сигнальних пістолетів біля кордону.

У Криньках бачили та чули постріли з сигнальних пістолетів. Такий вид провокацій відбувається постійно,

– заявила Міхальська.

За словами речниці, подібний інцидент трапився 1 лютого. Щоправда, тоді сигнальні ракети потрапили на польську територію біля станції технічного обслуговування.

Крім того, за останню добу польські прикордонники затримали 5 громадян Ємену, які намагалися перетнути кордон з білоруської сторони. Від початку 2022 року прикордонники зафіксували 1 100 спроб нелегального перетину кордону.

Міграційна криза в Білорусі: головне

Мігранти з країн Близького Сходу вже кілька місяців намагаються потрапити до Польщі зі сторони Білорусі. Однак найбільшого загострення міграційна криза набула у листопаді 2021 року.

Тоді тисячі мігрантів розбивали табори безпосередньо під польським кордоном. Білоруська пропаганда активно використовувала міграційну кризу для звинувачення Заходу в "безсердечності", оскільки Польща відмовлялася пускати мігрантів.

Євросоюз та НАТО закликали самопроголошеного президента припинити чинити тиск на Захід за допомогою мігрантів.Крім того, такі дії білоруського режиму називають "гібридною агресією".

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