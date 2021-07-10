В белорусских магазинах появляются товары из Крыма: возмутительные фотодоказательства

На полках белорусского магазина начали появляться товары, которые привезли из оккупированного Россией Крыма. Так, в "Евроопте" заметили соль с полуострова.

Фотодоказательство опубликовал оппозиционный телеграм-канал Беларуси. На фотографиях изображена пачка соли, которую изготовили в Крыму.

Важно В Кремле ждут от Лукашенко приезда в оккупированный Крым

На упаковке говорится, что товар изготовили в городе Красноперекопск, что в северной части оккупированного полуострова.

Признание Крыма уже состоялось?! Украина в курсе?,

– подписал фотографию автор.

Факт того, что в белорусских магазинах появляются товары из Крыма, действительно вызывает возмущение. Ведь самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не раз говорил, что считает вопрос принадлежности полуострова закрытым.

Еще в 2014 году на вопрос об этом регионе отвечал: "де-факто Крым российский". В то же время официально Минск до сих пор не объявил, что признает аннексию Крыма.