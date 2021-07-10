Фотодоказ опублікував опозиційний телеграм-канал Білорусі. На світлинах зображена пачка солі, яку виготовили у Криму.

Важливо У Кремлі чекають від Лукашенка приїзду в окупований Крим

На упаковці мовиться, що товар виготовили у місті Красноперекопськ, що у північній частині окупованого півострова.

Визнання Криму вже відбулося?! Україна в курсі?,

– підписав світлину автор.

Факт того, що у білоруських магазинах з'являються товари з Криму, дійсно викликає обурення. Адже самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не раз говорив, що вважає питання приналежності півострова закритим.

Ще у 2014 році на питання про цей регіон відповідав: "де-факто Крим російський". Водночас офіційно Мінськ досі не оголосив, що визнає анексію Криму.