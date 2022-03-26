Об этом сообщили 26 марта в Генеральном штабе Вооруженных Сил. Также отметили, что наступательных действий нет на Полесском направлении, но есть обстрелы.

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"Отмечается вывод из пунктов постоянной дислокации подразделений вооруженных сил Беларуси на полигоны", – сообщили в Генштабе.

Высокая угроза

В ВСУ 25 марта сообщили, что вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины оценивается как высокая. Кроме этого, оккупанты проводят мероприятия, чтобы восполнить потери войск из-за формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские силы обороны готовы к любому сценарию. Он отметил, что Белоруссия еще с первых дней войны стала базой для российской армии.

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