В войне за Украину погиб белорусский доброволец "Якуб"

Защищая Украину, ушел из жизни белорусский доброволец Алексей Авдеенко с позывным "Якубом". Он стал 16 белорусским добровольцем, погибшим от 24 февраля.

"Якуб" погиб на Бахмутском направлении, где не прекращаются боевые действия. Герой ушел из жизни 4 декабря.

Важно Не дай унывать тем, кто на небе, – Дантес обратился к погибшему участнику "Лиги смеха" Гаркавка

Алексей Авдеенко был добровольцем тактической группы "Беларусь" и подписал контракт с ВСУ. Авдеенко с первых дней войны активно участвовал в обороне Украины,

– говорится в сообщении.

"Якуб" стал 16 белорусским добровольцем, погибшим в Украине после 24 февраля.

На войне погиб участник "Лиги смеха"

Ярослав Гаркавко – участник "Лиги смеги" – погиб на фронте, защищая Украину от российских захватчиков. О трагедии сообщили коллеги актера 7 декабря. Они посвятили воину щемящий пост.

"Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком. Спасибо тебе друг, за то, что защищал нас все это время. Почивай с миром", – говорится в сообщении.

В сети коллеги и друзья воина пишут об жгучей боли от потери.