"Якуб" загинув на Бахмутському напрямку, де не припиняються бойові дії. Герой пішов з життя 4 грудня.

Зауважте Не дай сумувати тим, хто на небі, – Дантес звернувся до загиблого учасника "Ліги сміху" Гаркавка

Олексій Авдєєнко був добровольцем тактичної групи "Білорусь" і підписав контракт із ЗСУ. Авдєєнко з перших днів війни брав активну участь в обороні України,

– мовиться у повідомленні.

"Якуб" став 16 білоруським добровольцем, який загинув в Україні після 24 лютого.

На війні загинув учасник "Ліги сміху"

Ярослав Гаркавко – учасник "Ліги сміги" – загинув на фронті, захищаючи Україну від російських загарбників. Про трагедію повідомили колеги актора 7 грудня. Вони присвятили воїну щемливий допис.

"Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавка, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов'язані з цією людиною. Дякуємо тобі друже, за те, що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром", – мовиться у повідомленні.

У мережі колеги та друзі воїна пишуть про пекучий біль від втрати.