белоруса задержал пограничный наряд на Волыни

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире канала "Рада" рассказал детали о бежавшем в Украину белорусском пограничнике, сообщает 24 канал.

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По его словам, несколько дней назад был задержан нарушитель, пробиравшийся из Беларуси в Украину. Сообщается, что мужчину задержал пограничный наряд на Волыни.

После задержания он отметил, что является белорусским пограничником и проходит службу в Брестской пограничной группе,

– сказал Демченко.

Как отметил спикер ГНСУ, белорусский пограничник рассказал, что решился на нарушение, чтобы присоединиться к Украине в войне против России.

Также белорусский пограничных отмечал, что имел круг единомышленников. С одним из таких он бежал в Украину, но в приграничье беларуси их обнаружили и преследовали со стрельбой.

Границу с Украиной удалось пересечь только одному, другой – остался в белорусе.

Андрей Демченко сообщил, что проверяют слова задержанного. По его словам, в беларуси, комментируя побег пограничника, заявили, что это фейки.

Также спикер ГНСУ добавил, что после проверки белорусского пограничника можно будет более подробно говорить о личности задержанного и дальнейшей его судьбе.

Что еще известно о задержании белорусского пограничника

В СМИ информация о том, что белорусские пограничники незаконно попали в Украину, появилась только 12 июля. Однако инцидент произошел еще 29 июня. Об этом стало известно только после публикации соответствующего судебного решения.

Мужчина двигался из белорусского Дубка в украинский Хрипск. Суд решил наказать пограничника только 2 сутками ареста. Также он должен был уплатить 496 гривен судебного сбора.

Впоследствии детали инцидента рассказали в пресс-службе ГПСУ. Там сообщили, что мужчина нарушил границу, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины в войне против российских оккупантов.

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