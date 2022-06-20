Белорусский полк ВСУ взял в плен группу россиян

Бойцы полка имени Кастуся Калиновского, являющиеся белорусами по национальности, взяли в плен русских захватчиков. Оккупантов взяли в плен под Николаевом.

Бойцы опубликовали фото с пленными на своей странице в телеграмме.

Важно Белорусские военные пытались подкопать стену на границе с Польшей

На фото русские захватчики лежат на земле со связанными руками.

Что известно о полке Кастуся Калиновского

Это белорусский добровольческий полк, сформированный для защиты территориальной целостности Украины от российского вторжения. С начала войны участвует в боях за Киев и Украину.

Белорусские добровольцы воевали на стороне Украины с 2014 года в разных подразделениях. 9 марта, после полномасштабного вторжения России в Украину, белорусские добровольцы заявили об объединении в единое формирование – батальон имени Кастуся Калиновского. Позже он стал полком.



Россияне в плену / Фото с телеграммы полка имени Кастуся Калиновского

Угроза нападения из Беларуси

В Госпогранслужбе информировали, что Беларусь усиливает участок границы с Украиной . Сообщалось, что Белоруссия разместила около 7 батальонов в этом направлении.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что Вооруженные Силы Украины рассматривают все возможные сценарии эскалации войны с Россией. Готовы наши бойцы и к нападению кафиров с территории Беларуси или непризнанного Приднестровья.

Между тем, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сказал, что в ближайшее время войско Лукашенко не будет наступать на украинские территории.

Я могу вам сообщить, что никакого нападения со стороны Белоруссии в ближайшее время не будет,

– заверил Арестович.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заверил, что в области постоянно готовятся к возможному вторжению – в частности, проводят боевое дежурство и улучшают фортификационные сооружения. Если белорусы отважатся пересечь границу, то их ждут большие проблемы. Ведь на стороне украинцев даже местность – непроходимые леса с болотами и многочисленные реки.

Президент Владимир Зеленский приказал из-за угрозы вторжения провести проверку в 4 приграничных с Беларусью областях. Военный эксперт Олег Жданов говорит , что есть аргументы в пользу того, что Александр Лукашенко готовится к войне.

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