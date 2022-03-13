Белорусский рубль пошел ко дну вслед за российским

За 17 дней войны России против Украины белорусский рубль девальвировал по отношению к доллару примерно на 45%. Это самый большой обвал за последние 10 лет.

По состоянию на 13 марта, официальный курс белорусского рубля по данным Нацбанка составляет 3,29 рубля за доллар. За последние 20 лет больший обвал курса в Беларуси фиксировали только в 2011 году.

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В коммерческих банках курс еще выше

Хотя официальный курс рубля по отношению к доллару составляет 3,29, на самом деле купить доллар по такому курсу практически невозможно.

Так, коммерческие банки устанавливают ставки от 3,39 рубля за доллар. Между тем, как в последний день перед началом полномасштабного вторжения банки давали в среднем 2,6 рубля за доллар.

Это только начало

Эксперты прогнозируют, что 45% девальвации белорусского рубля за первые 17 дней с начала полномасштабного вторжения – это только начало.

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