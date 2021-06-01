Порезал шею на суде: белорусский политзаключенный Латыпов пришел в себя

Белорусский политзаключенный Степан Латыпов, который воткнул ручку себе в шею прямо во время заседания суда, пришел в себя. Сейчас он находится в стабильном состоянии в больнице.

О состоянии 41-летнего политзаключенного рассказали в телеграме Министерства здравоохранения Беларуси.

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Как сообщает белорусский Минздрав, Латыпова госпитализировали в хирургическое отделение Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

Пациент поступил по экстренным показаниям в 15:30. При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, была проведена обработка раны,

– говорится в сообщении.

Сейчас жизни белорусского политзаключенного ничего не угрожает. Латыпов уже пришел в себя после наркоза. Отметим, что раньше его хотели ввести в состояние искусственной комы.

Что известно об инциденте

Латыпов пытался покончить с собой во время заседания суда по его делу 1 июня. Он воткнул ручку себе в горло. По данным правозащитников, после этого мужчина посинел и лег на лавку.

Перед этим он сказал, что Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией угрожало ему уголовными делами против родных и соседей, если политзаключенный не признает вину.

Больше о деле против Латыпова

Степана Латыпова судят за протестную символику и сопротивление милиции. Активиста задержали еще 15 сентября, когда с другими местными жителями стоял на охране Мура с "диджеями перемен", который коммунальщики регулярно уничтожали. Латыпов свою вину не признает.

Как пишет ВВС, Степана Латыпова обвиняют в создании оппозиционного телеграм-чата своего двора, с помощью которого он призвал к протестам.

Также ему инкриминируют незаконную мастерскую по изготовлению протестной символики. Речь идет о бело-красно-белых флагах. Еще одно обвинение – активное сопротивление сотрудникам милиции при задержании.

И последняя статья, которую инкриминируют оппозиционеру, – мошенничество. Он якобы обманывал своих клиентов, которым обещал истребить борщевик, но делал это некачественными химикатами.