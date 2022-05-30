Белорусским спасателям планируют раздать табельное оружие

Ситуация в Беларуси, танцующая под дудку Кремля, продолжает подогреваться. Самопровозглашенный диктатор Александр Лукашенко неожиданно увидел потребность в вооружении спасателей.

Из Беларуси продолжают доносить довольно тревожные новости. К усилению сил на границе с Украиной прибавятся еще и вооруженные спасатели.

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Спасателям в Беларуси выдадут оружие

Как сообщают белорусские пропагандистские СМИ, спасателям уже в ближайшее время будет выдано табельное оружие. Выполнить решение планируется до 15 июня.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Беларуси Вадима Синявского, теперь спасателей будут привлекать к помощи силовикам в подавлении массовых протестов и мирных акций. Кроме того, спасателям вроде бы может понадобиться оружие в условиях вооруженного конфликта, хотя с кем именно белорусы разогнались воевать – министр не уточнил.

Поставлена задача произвести необходимое вооружение личного состава табельным оружием. До 15 июня мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач,

– заявил Синявский.

Заявления о необходимости вооружения спасателей Лукашенко производил еще в феврале. Тогда он заявлял, что это необходимо, потому что Беларусь не может иметь 200-300 тысячную армию.

Ситуация в Беларуси: коротко о последних новостях

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал о том, что белорусские войска на границе с Украиной начали активизироваться . белорусы начали проводить оперативную и боевую подготовку своих солдат, тренировать форсирование рек и других наступательных действий. Кроме того, есть постоянная угроза ракетных и артиллерийских обстрелов территории Украины из Беларуси.

В Минобороны рассматривают возможность нападения на Украину из Беларуси как вероятную. Так называемые "учения" – это приведение войск в боевое состояние. Беларусь с начала войны России против Украины стала плацдармом для оккупантов, а вскоре может изменить свой статус, тем более что Путин недоволен ролью Лукашенко и выставил ему ультиматум.

До конца лета белорусы решили ввести ограничения в районах, граничащих с украинской границей. Все меры они объяснили работой по усилению безопасности.

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