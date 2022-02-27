Угроза со стороны Беларуси растет. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.

Россия продолжает использовать Беларусь для накопления авиационной техники. Агрессор активизирует там своих спецназовцев.

Важно Потери россиян за четыре дня войны против Украины – 4 500 человек

На аэродроме Мачулищи сосредоточили более 50 самолетов, 10 вертолетов и 2 самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают самолеты в направлении Украины.

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