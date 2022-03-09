В белорусской армии провели анонимный опрос о готовности вступить в войну

9 марта 2022 , 20:48
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Генеральный штаб ВСУ

Среди солдат белорусской армии провели анонимный опрос о готовности воевать против Украины – большинство отказались.

В Генштабе сообщили, что им известно о проведении опроса Вооруженными силами Республики Беларусь вчера, 8 марта. 

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Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины,
– сообщили в Генштабе. 

Ранее сообщалось, что у границы Беларуси и Украины стоит группа белорусских десантников. Им приказали пересечь границу и атаковать, однако они этому противятся. В ВСУ объяснили это психологическим состоянием бойцов. 

Белорусская оппозиция работает, чтобы белорусы не шли воевать, – Латушко


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Автор: Анастасія Лукашевська