В среду, 13 декабря, министерство энергетики Беларуси заявило, что в Витебске на линии электропередачи произошло короткое замыкание, отрицая взрыв на электроподстанции. Об этом информирует 24 Канал.

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Как отмечают в минэнерго, замыкание произошло на линии с напряжением 110 кВ Витебск – Лучеса, как раз в результате этого якобы можно было наблюдать яркую вспышку.

Кроме того, там утверждают, что информация о взрыве на электроподстанции якобы не соответствует действительности.

Однако параллельно появилось сообщение от министерства чрезвычайных дел Беларуси, в котором говорится о пожаре в районе села Лятохи Витебского района.

На место прибыли 4 автоцистерны и 1 штабной автомобиль. Но вспышки не было. Во время разведки на земле был обнаружен обгоревший электрический провод. По предварительным данным, обгорел провод высоковольтной линии электропередачи 110 кВ,

– говорится в сообщении, что противоречит заявлению минэнерго.

Похоже, даже такой простой вопрос: была ли вспышка или нет – в Минске не смогли согласовать. Поэтому и возникают сомнения в правдивости другой информации, которую опубликовали ведомства.

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В то же время, местные жители убеждают, что в нескольких районах Витебска нет воды и тока. В ответ на это минэнерго констатирует: "Электроснабжение потребителей не нарушалось, поскольку были задействованы резервные линии электропередачи".

Это противоречит информации, которую опубликовал "Витебскводоканал". Итак, в учреждении заявили, что тока определенное время не было, поэтому и не происходила подача воды. Однако уже якобы все хорошо, единственное – в последующие дни возможно ухудшение качества воды.

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