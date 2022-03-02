Белорусы блокируют движение железной дороги, чтобы усложнить перемещение военных грузов

Жители Беларуси начали массово блокировать движение железной дороги. Они делают это для того, чтобы усложнить перевозку грузов военного назначения.

Беларусь играет важную роль в низменных планах рашистского диктатора захватить независимую Украину. Как известно, оттуда на территорию Украины массово пытаются наступать российские войска, а также запускаются целые ракетные комплексы, в частности, "Искандер".

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Белорусы пытаются усложнить движение военных грузов

Белорусы начали массово блокировать движение железной дороги для того, чтобы усложнить перемещение грузов военного назначения, в частности, к границам с Украиной.

Об атаке на сетевую инфраструктуру белорусской железной дороги сообщает "Белсат TV".

В результате, в частности, на Минском вокзале образовались огромные очереди.

Белорусы пытаются усложнить перемещение военных грузов по железной дороге / Фото "Белсат TV"