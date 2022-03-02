Белорусы блокируют движение железной дороги, чтобы усложнить перемещение военных грузов
Источник:телеграм "Украинская правда"
Жители Беларуси начали массово блокировать движение железной дороги. Они делают это для того, чтобы усложнить перевозку грузов военного назначения.
Беларусь играет важную роль в низменных планах рашистского диктатора захватить независимую Украину. Как известно, оттуда на территорию Украины массово пытаются наступать российские войска, а также запускаются целые ракетные комплексы, в частности, "Искандер".
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Белорусы пытаются усложнить движение военных грузов
Белорусы начали массово блокировать движение железной дороги для того, чтобы усложнить перемещение грузов военного назначения, в частности, к границам с Украиной.
Об атаке на сетевую инфраструктуру белорусской железной дороги сообщает "Белсат TV".
В результате, в частности, на Минском вокзале образовались огромные очереди.
Белорусы пытаются усложнить перемещение военных грузов по железной дороге / Фото "Белсат TV"