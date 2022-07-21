В разведке рассказали, сколько БТГ сейчас находятся в беларуси

белорусы продолжают помогать россиянам в войне против Украины. Впрочем, признаков того, что армия лукашенко пойдет в наступление, пока нет.

24 февраля часть российских войск зашла на территорию Украины из беларуси. В разведке сообщили, существует ли угроза повторного нападения оккупантов с территории этой страны.

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Ситуация на границе с беларусью

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил о том, что российские подразделения, зашедшие в Украину из беларуси 24 февраля, сейчас воюют на Востоке. Туда оккупанты их перебросили после бегства из Киевщины, Сумщины и Черниговщины.

После отступления россияне оставили в беларуси некоторые свои мощности для ракетных обстрелов Украины и некоторые средства противовоздушной обороны. Сейчас ситуация контролируется, враг не создает новых группировок для повторного наступления.

На границе с Украиной белорусы продолжают держать свои силы в полной боевой готовности и проводить разные учения, но расширять фронт таким образом оккупанты пока не планируют.

Там 6 батальонно-тактических групп. Они обустраивают местность и проводят учения. В то же время, мы заметили активную подготовку спецподразделений беларуси с участием россиян. Если угроза будет, то от ДРГ, которые могут попытаться действовать на Севере,

– рассказал Скибицкий.

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