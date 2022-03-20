Белорусы хорошие партизаны, – Вячорка о диверсиях против режима Лукашенко

Белорусский народ выступает против амбиций Лукашенко быть втянутыми в войну против Украины, а потому работают, как партизаны – проводят диверсии.

Об этом рассказал белорусский оппозиционер Франак Вячорка в эфире телемарафона UAразом.

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В частности, по словам активиста, белорусские партизаны сейчас собирают информацию о запуске ракет и передают ее Украине.

Вчера также стало известно, что между Беларусью и Украиной больше нет железнодорожного сообщения – его взорвали. Ранее оккупанты отправляли этим путем воинские эшелоны.

Они ищут наших партизан, а потому мы не можем рассказывать никаких деталей. Белорусы хорошие партизаны, у нас есть много опыта. Я думаю, что таким образом мы поможем Украине бороться с врагом,

– сообщил Вячорка.

К слову, в Министерстве внутренних дел Украины предупредили, что россияне снова пробуют зайти в Украину со стороны Беларуси. В частности, сейчас риски возможности вступления Беларуси в военный конфликт оценивают как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60.

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