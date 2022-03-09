Белорусы с нами: создали отдельный батальон и призвали своих граждан присоединяться

9 марта 2022 , 17:18
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Источник:

прессцентр "Белорусских добровольцев"

Белорусы создали отдельный батальон имени Кастуся Калиновского для защиты Киева.

Добровольцы призывают вступать в ряды белорусов для защиты Украины и записали соответствующее обращение. 

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Каждый сможет выполнять задачи в соответствии со своими способностями, 
– подчеркнули белорусские солдаты. 

В Генштабе отмечают, что большинство военнослужащих не хотят воевать на стороне российских захватчиков. Хотя опосредованно Беларусь уже участвует в войне против Украины, ведь именно с ее территории оккупанты наносят авиаудары по нашим городам и селам.

 

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Автор: Анастасія Лукашевська