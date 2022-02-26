Белорусы несут цветы под посольство Украины в Минске

Белорусы несут цветы к украинскому посольству в Минске. Украинский посол подчеркнул, что для таких действий в Беларуси необходимо мужество.

Об этом в фейсбуке написал Игорь Кизим, украинский посол в Беларуси. Соответствующее сообщение появилось на его странице 26 февраля около 15:00.

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Дипломат подчеркнул, что хочет выразить белорусам слова благодарности за солидарность с народом Украины в это сложное время. А также за цветы, которые они приносят под посольство нашего государства в Минске.

Я работал в Лондоне, Париже, Оттаве, где подобные акции – обычное дело. Но я восхищаюсь вашим мужеством сделать это здесь, в Минске,

– подчеркнул он.

Кизим отметил, что многие белорусы демонстрируют свое негативное отношение к войне, которую развязала Россия против украинского народа, даже несмотря на то, что это может быть для них опасно.

"Спасибо! Слава дружбе украинского и белорусского народов", – так он подытожил свое сообщение.