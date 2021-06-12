12 июня там митингуют около 50 человек из разных городов – Киева, Одессы и Чернигова. Они частично перекрыли движение на границе.

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Протестующие записали видеообращение к украинской власти. В нем они заявили, что не признают Лукашенко избранным президентом. Белорусы призывали:

ввести максимальные санкции со стороны Украины против режима диктатора;

прекратить закупку нефтепродуктов, строительных материалов, изделий и т.д.;

разорвать отношения с нелегитимной властью Беларуси.

У пункта пропуска митингующие организовали палаточный городок. По вечерам там проводят концерты. За безопасностью и порядком следит украинская полиция.



Белорусы протестуют в Новых Яриловичах / Фото "Радыё Свабода"



Акции будут длится в течение 11 – 13 мая / Фото "Радыё Свабода"

Демонстранты держат в руках плакаты с такими лозунгами: "Братья, остановите поддержку убийцы", "Мы хотим домой, а не в тюрьму", "Мы народ, а ты – крыса" и другие.

Протесты в других странах

Кроме этого, протестующие в Новых Яриловичах выразили солидарность с земляками, которые проводят аналогичные акции на границах Литвы и Польши.

Справка. В Польше и Литве такие акции проходят с 5 июня – по просьбе Павла Латушко, который возглавляет Народное антикризисное управление.

Белорусы требуют, чтобы ЕС ускорил введение масштабных санкций против режима, а белорусские власти освободили политзаключенных и провели честные выборы.