Рассказываем о том, почему представители оппозиции из соседних стран выбирают для своей дислокации именно Украину и чем это может грозить.

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Почему выбирают Украину

Несмотря на то, что Украина находится рядом с Беларусью и Россией, а культурная пропасть между странами, на первый взгляд, не такая глубокая, все же остаются вопросы, почему для своих побегов оппозиционеры выбирают Украину? Ведь учитывая обострение отношений между странами, даже оппозиционеров из России здесь не слишком рады приветствовать.

Мы расспросили экспертов о том, почему же выбирают Украину. Мельник Николай из аналитической группы "Левиафан", говорит, что в целом причин несколько. Во-первых, культурные особенности. В Украине и белорусским, и российским оппозиционерам находиться элементарно комфортнее. Для большинства из них ментально они якобы не едут за границу. Просто та же Россия, но с уважением к правам людей.

Во-вторых, в Украине они могут быстрее найти работу, ведь по большому счету нет языкового и ментального барьера. Здесь они могут продолжать быть адвокатами, блогерами, сомелье. В-третьих, в Украине они являются частью повестки дня страны. В то время, как ни в той же Венгрии или Германии, никого особенно не интересует их публичная позиция,

– говорит Мельник.

Егор Брайлян, историк и журналист, отметил, что в условиях российско-украинской войны, которая длится с 2014 года оппозиционные общественные деятели России и Беларуси являются заметным фактором формирования общественного мнения в Украине. Если брать российскую либеральную оппозицию, то это довольно размытое понятие, так как часть политиков находится за границей (например экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров), часть переехала в Украину, а часть до сих пор живет в России.

Проблема этих людей заключается в том, что несмотря на якобы либеральные взгляды они являются носителями имперских взглядов, которые сводятся к тому, что Россия заканчивается там, где общаются на русском языке. Да, некоторые из них могут говорить, что в 2014 году Россия аннексировала Крым, но помня взгляды Алексея Навального ("Крым это не бутерброд"), который сейчас находится в заключении можно утверждать, что вряд ли эти люди изменят свой имперский дискурс.

Поэтому предоставление политического убежища российским оппозиционерам уже является серьезной проблемой национальной безопасности Украины. С белорусскими оппозиционерами ситуация не такая запутанная, на первый взгляд. Помня жестокость режима Александра Лукашенко, который находится у власти в стране с 1994 года, относительно оппозиции (когда журналисты или общественные деятели массово исчезали, а потом их тела находили в лесу в лучшем случае), Украине нужно поддерживать подобных людей,

– говорит Брайлян.

Лилия Брудницкая, эксперт Центра структурной политологии "Выбор", объяснила, случаев официальной миграции политиков из России и Беларуси в Украину почти нет, если политик хочет физически выжить и иметь качественную и гарантированную защиту от преследований. А вот касательно Гукова и Шрайбмана, они явно ориентированы на продолжение политической деятельности.

Если политик из страны постсоветского пространства хочет оставаться активным, он уже не может поехать в страны Запада и оттуда рассказывать, как жить. Точнее, может, но степень симпатий и доверия к такому политику, именно по вышеприведенным причинам, будет намного ниже, а круг сторонников – уже.

В дополнение, такой политик уже не будет восприниматься как гуру Запада, носитель истины "как жить лучше", а рискует вызвать раздражение (в этом, кстати, заключается причина кризиса Навального или Саакашвили, кризис Тихановской в Беларуси). Сработают паттерны "ты не наш", "тебе там хорошо, а как нам, ты не знаешь". Современному политику нужно жить в стране, где он действует и судьбой которой он занимается,

– отметила Брудницкая.

Она добавила, если оставаться в этой стране невозможно, нужно хотя бы выбрать родственную. Украина для этого идеальная: антипод России и Беларуси, под защитой Запада, но с теми же социальными проблемами, что и Россия. Главное – с теми же ментальными, социальными, психологическими и политическими стереотипами, шаблонами и связями, что и РФ и Беларусь.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, говорит, что оппозиционные белорусские и российские политики выбирают свое место пребывания в Украине поскольку она находится рядом с их странами, не имеет языковых и культурных барьеров, уровень цен достаточно умеренный по сравнению с Европой. К тому же Украина не выдает оппозиционных политиков.

В Украине действуют различные международные организации, оказывающие поддержку оппозиционерам. Отсюда удобно продолжать свою деятельность. Однако, часть оппозиционеров впоследствии перебирается в более богатые страны. В частности, Дмитрий Гудков планирует дальше поехать в Болгарию. Не исключено, что позже он переберется в Великобританию. Все зависит от уровня достатка оппозиционеров и их готовности изменить свою жизнь,

– пояснил Хмелевский.

Что этому предшествовало