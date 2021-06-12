12 червня там мітингують приблизно 50 людей з різних міст – Києва, Одеси та Чернігова. Вони частково перекрили рух на кордоні.
Зверніть увагу Мова й можливості: чому опозиціонери з РФ та Білорусі тікають саме до України
Учасники протесту записали відеозвернення до української влади. У ньому вони заявили, що не визнають Лукашенка обраним президентом. Білоруси закликали:
- ввести максимальні санкції з боку України проти режиму диктатора;
- припинити закупівлю нафтопродуктів, будівельних матеріалів, виробів тощо;
- розірвати відносини з нелегітимною владою Білорусі.
Біля пункту пропуску мітингувальники організували наметове містечко. Вечорами там проводять концерти. За безпекою та порядком стежить українська поліція.
Білоруси протестують у Нових Яриловичах / Фото "Радыё Свабода"
Акції триватимуть упродовж 11 – 13 червня / Фото "Радыё Свабода"
Демонстранти тримають у руках плакати з такими гаслами: "Брати, зупиніть підтримку вбивці", "Ми хочемо додому, а не у тюрму", "Ми народ, а ти – пацюк" та інші.
Протести в інших країнах
Крім цього, протестувальники у Нових Яриловичах висловили солідарність із земляками, які проводять аналогічні акції на кордонах Литви і Польщі.
Білоруси вимагають, аби ЄС прискорив введення масштабних санкцій проти режиму, а білоруська влада звільнила політв'язнів та провела чесні вибори.