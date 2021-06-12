12 червня там мітингують приблизно 50 людей з різних міст – Києва, Одеси та Чернігова. Вони частково перекрили рух на кордоні.

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Учасники протесту записали відеозвернення до української влади. У ньому вони заявили, що не визнають Лукашенка обраним президентом. Білоруси закликали:

ввести максимальні санкції з боку України проти режиму диктатора;

припинити закупівлю нафтопродуктів, будівельних матеріалів, виробів тощо;

розірвати відносини з нелегітимною владою Білорусі.

Біля пункту пропуску мітингувальники організували наметове містечко. Вечорами там проводять концерти. За безпекою та порядком стежить українська поліція.



Білоруси протестують у Нових Яриловичах / Фото "Радыё Свабода"



Акції триватимуть упродовж 11 – 13 червня / Фото "Радыё Свабода"

Демонстранти тримають у руках плакати з такими гаслами: "Брати, зупиніть підтримку вбивці", "Ми хочемо додому, а не у тюрму", "Ми народ, а ти – пацюк" та інші.

Протести в інших країнах

Крім цього, протестувальники у Нових Яриловичах висловили солідарність із земляками, які проводять аналогічні акції на кордонах Литви і Польщі.

Довідка. У Польщі та Литві такі акції відбуваються з 5 червня – на прохання Павла Латушка, який очолює Народне антикризове керівництво.

Білоруси вимагають, аби ЄС прискорив введення масштабних санкцій проти режиму, а білоруська влада звільнила політв'язнів та провела чесні вибори.