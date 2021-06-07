По словам Латушко, оппозиционеры сейчас находятся на границе Польши и Беларуси с польской стороны. Они собрались, чтобы "выразить свое несогласие с тем, что творится в нашей стране".

Актуально Лукашенко пошел не по сценарию Кремля, – белорусский оппозиционер

Мы требуем освободить всех политических заключенных и вернуть гражданам Беларуси право свободно перемещаться, которое режим забрал у белорусов 21 декабря 2020 года,

– подчеркнул Латушко.

По словам оппозиционера, "второй целью нашего протеста – сказать Брюсселю, что хватит слов "беспокойства", "глубокой обеспокоенности" и "очень глубокой обеспокоенности". Латушко подчеркнул: настало время действовать.

"Со вторника (8 июня – 24 канал) мы начинаем блокировать дорогу на пограничном переходе Бобровник, чтобы наглядно показать Европе, что нельзя торговать с кровавым режимом Лукашенко (Александра – 24 канал)", – заявил оппозиционер.

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