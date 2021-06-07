За словами Латушка, опозиціонери наразі перебувають на кордоні Польщі та Білорусі з польського боку. Вони зібралися, щоб "висловити свою незгоду з тим, що твориться в нашій країні".
Актуально Лукашенко пішов не за сценарієм Кремля, – білоруський опозиціонер
Ми вимагаємо звільнити всіх політичних в'язнів і повернути громадянам Білорусі право вільно переміщатися, яке режим забрав у білорусів 21 грудня 2020 року,
– наголосив Латушко.
За словами опозиціонера, "другою метою нашого протесту – сказати Брюсселю, що вистачить слів "стурбованості", "глибокої стурбованості" і "дуже глибокої стурбованості". Латушко наголосив: настав час діяти.
"З вівторка (8 червня – 24 канал) ми починаємо блокувати дорогу на прикордонному переході Бобровник, щоб наочно показати Європі, що не можна торгувати з кривавим режимом Лукашенка Олександра – 24 канал)", – заявив опозиціонер.
Ситуація у Білорусі: останні новини
- Адвокатка затриманого опозиційного блогера Романа Протасевича розповіла, що вже 10 днів не бачила активіста. Наразі немає жодної інформації про його самопочуття.
- Тим часом через примусову посадку літака Ryanair країни ЄС продовжують блокувати авіасполучення з Білоруссю. Зокрема, 5 червня Греція закрила повітряний простір для авіакомпаній Білорусі.
- Водночас у Білорусі заявили, що начебто офіційний Мінськ може ввести санкції проти ЄС.