За словами Латушка, опозиціонери наразі перебувають на кордоні Польщі та Білорусі з польського боку. Вони зібралися, щоб "висловити свою незгоду з тим, що твориться в нашій країні".

Актуально Лукашенко пішов не за сценарієм Кремля, – білоруський опозиціонер

Ми вимагаємо звільнити всіх політичних в'язнів і повернути громадянам Білорусі право вільно переміщатися, яке режим забрав у білорусів 21 грудня 2020 року,

– наголосив Латушко.

За словами опозиціонера, "другою метою нашого протесту – сказати Брюсселю, що вистачить слів "стурбованості", "глибокої стурбованості" і "дуже глибокої стурбованості". Латушко наголосив: настав час діяти.

"З вівторка (8 червня – 24 канал) ми починаємо блокувати дорогу на прикордонному переході Бобровник, щоб наочно показати Європі, що не можна торгувати з кривавим режимом Лукашенка Олександра – 24 канал)", – заявив опозиціонер.

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