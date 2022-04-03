Белорусы в шоке, – блогер из Беларуси назвал деталь, поразившую на деоккупированной Киевщине

Украина полностью освободила от оккупантов всю Киевщину, после чего появились доказательства бесчеловечных зверств россиян в области. Белорусы тоже были в шоке, но не только из-за этого.

Об этом рассказал Антон Мотолько – общественный активист и блогер из Беларуси. По его словам, на освобожденной от оккупантов территории Киевщины удивила одна красноречивая деталь.

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Блогер из Беларуси: Это очень показательно

Как отметил белорусский активист, не только европейцы в шоке, но и белорусы также от тех кадров, которые увидели в Буче и других населенных пунктах Киевщины. Однако была еще и деталь, связанная с убитыми россиянами.

Появилась информация, что на освобожденных территориях Украины люди были шокированы, увидев не только убитых местных жителей, но и то, что россияне оставили своих солдат на земле.

– подчеркнул он.

Мотолько отметил, что это, пожалуй, наиболее показательно, потому что на первый взгляд фраза "русские своих не бросают" в каком-то смысле уже разрушена.

"Они бросают, при чем в спокойный период. По сути, на захваченной территории, где могли отдать должное уважение. Это довольно показывает уровень поддержки внутри российской армии к коллегам – друг друга. Очень показательно", – подчеркнул блогер из Беларуси.

Белорусский активист и блогер о зверствах россиян в Киевской области: смотрите видео (начало темы с 6:40)