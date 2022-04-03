Про це розповів Антон Мотолько – громадський активіст та блогер із Білорусі. За його словами, на звільненій від окупантів території Київщини здивувала одна промовиста деталь.

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Блогер із Білорусі: Це дуже показово

Як зазначив білоруський активіст, не тільки європейці шоковані, а й білоруси також від тих кадрів, які побачили в Бучі та інших населених пунктах Київщини. Проте була ще й деталь, пов'язана з убитими росіянами, яка теж здивувала.

З'явилась інформація, що на звільнених територіях України люди були шоковані, побачивши не тільки вбитих місцевих жителів, але й те, що росіяни залишили своїх же солдат на землі,

– підкреслив він.

Мотолько відзначив, що це, мабуть, найбільш показово, тому що здавалось би фраза "росіяни своїх не кидають" у якомусь сенсі вже зруйнована.

"Вони кидають, при чому у спокійний період. По суті на захопленій території, де могли дати шану. Це доволі показує рівень підтримки всередині російської армії до колег – одне одного. Дуже показово", – наголосив блогер із Білорусі.

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