Белорусы выйдут на улицы только тогда, когда будут везти цинковые гробы, – лидер оппозиции

Белорусские войска могут привлечь в войну России против Украины. Однако белорусы не спешат выходить на протесты, а сделают это только тогда, когда им будут везти гробы с погибшими.

Об этом в эфире 24 канала рассказал лидер белорусской оппозиции Павел Латушко. По его словам, режим Александра Лукашенко за 1,5 года, после массовых протестов, уничтожил всю общественную инициативу в Беларуси.

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"Я не верю в то, что белорусы массово выйдут на улицу. К сожалению, это возможно будет только тогда, если в Беларусь будут везти цинковые гробы. Может это разбудит белорусов", – констатировал Латушко.

Латушко: украинцы воюют за независимость белорусов тоже

Латушко напомнил, что белорусов призвали еще, когда был "референдум" от самопровозглашенного президента Беларуси. Тогда вышли люди, но на следующий день их уже стало меньше.

Мы призвали выйти на железнодорожный вокзал. Получилось уже совсем меньше с учетом того, что очень много было задержано,

– вспомнил он.

Лидер белорусской оппозиции заверил, что апеллирует каждый день к белорусам относительно войны России в Украине. "Белорусы, это не война Украины за свою независимость. Украинцы воюют за нашу независимость и волю", – призывает он.