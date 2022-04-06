Белый дом: Цель санкций – заставить РФ выбирать между дефолтом и истощением долларовых резервов

Россию ожидает новая волна санкций после того, как стало известно о зверствах ее оккупантов в городах и селах возле Киева, особенно в Буче. Первыми санкции наложили в ЕС. На очереди – США.

Детали о новых санкциях, которые США введут в отношении России, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, они оставят России выбор. Но он будет не такой и большой.

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"Цель – заставить их сделать выбор. Ресурсы России не безграничны, особенно сейчас, учитывая сокрушительные санкции, которые мы вводим. Они будут вынуждены выбирать между опустошением оставшихся ценных долларовых резервов, использованием новой выручки и – дефолтом", – рассказала Джен Псаки.

Поэтому цель будет заключаться в том, чтобы сделать войну для России довольно дорогой. Это можно сделать, исчерпав все ее ресурсы, которые были предусмотрены для войны. А также создав проблемы для российской финансовой системы.

О новых санкциях США будет объявлено вскоре. Вполне вероятно, что в среду, 6 апреля. Пока точно неизвестен санкционный список. Но Псаки подтвердила, что там будет запрет на новые инвестиции в Россию, меры против финансовых институтов, госкомпаний, госчиновников и членов их семей.