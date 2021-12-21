Белый дом изучает, как поддержать украинских добровольцев в случае нападения России, – СМИ

В администрации Джозефа Байдена изучают, как поддержать сопротивление в случае вторжения России в Украину. В Белом доме рассматривают планы по предоставлению оружия и другой поддержки украинским военным.

Об этом со ссылкой на просвещенного чиновника заявил журналист Дэвид Игнатиус. Также В США рассматривают поддержку повстанческих групп, если Россия сбросит украинское правительство или оккупирует значительную часть территории.

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По словам Игнатиуса, основой партизанской армии могут стать 500 тысяч украинских военных, которые с 2014 года получали боевой опыт на Донбассе.

В то же время США могут поставлять партизанам переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Также американские специалисты по планированию обсуждают организацию тайников с оружием и другие логистические инструменты, которые могут поддержать мощную "секретную сеть" в случае нападения России.

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова , Россия может напасть на Украину уже в январе – феврале 2022 года.

Как рассказал Игнатиус, в рабочую группу входят агенты ЦРУ и других ведомств. Они изучают организацию движения сопротивления в Афганистане против СССР, в Сирии – против сил, которые поддерживает Россия, а также в Ираке и Афганистане – против США.

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Возможное нападение России на Украину: последние новости

В России разработали национальный стандарт, который определяет действия властей для быстрой организации массовых похорон людей и животных, погибших в результате военных конфликтов или чрезвычайных происшествий.

Британские разведчики предостерегли правительство своей страны относительно возможного нападения России на Украину. Там утверждают, что Кремль может пойти в наступление уже накануне Католического Рождества.

Литва из-за сосредоточения российских военных у украинской границы готова передать нашему государству летальное оружие.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия продолжает наращивать войско у границы Украины. Сейчас там находятся более 100 тысяч военных.

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