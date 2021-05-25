На сайте Белого дома появилось заявление пресс-секретаря Джен Псаки относительно даты и места встречи президента Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

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Встреча Байдена и Путина: заявление США

Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве (Швейцария) 16 июня 2021 года,

– говорится в сообщении.

Лидеры государств обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку Вашингтон "стремится восстановить предсказуемость и стабильность отношений между США и Россией".

Кремль подтвердил информацию

Также аналогичная информация о дате и времени встречи президентов появилась и на сайте Кремля.

Москва сообщила, что во время встречи Байден и Путин обсудят

состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений,

проблематику стратегической стабильности,

актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса,

урегулирование региональных конфликтов.

Детали предстоящей встречи Байдена и Путина: основное