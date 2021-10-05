Белый дом отреагировал на расследование Pandora Pappers

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал расследование Pandora Papers. Его прокомментировал Президент США.

В частности речь идет о расследовании на базе масштабной утечки конфиденциальных документов. Джо Байден заявил о позиции Белого дома во время брифинга 4 октября.

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Джо Байден прокомментировал расследование Pandora Pappers

Президент США Джо Байден ответил на вопрос о реакции правительства США на расследование Pandora Pappers. Президент заверил, что в Белом доме работают над ним.

Мы сейчас это изучаем,

– заявил президент.

Он больше никак не прокомментировал расследование. Известно, что 3 октября материал из серии Pandora Papers вышел также в The Washington Post в Соединенных Штатах Америки. Он назывался "Pandora Papers. Миллиарды, скрытые богачами". В частности там говорится о том, что иностранные политические и корпоративные лидеры или их родственники перемещали деньги и другие активы в компании в США.

Кратко о расследовании Pandora Papers