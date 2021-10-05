Белый дом отреагировал на расследование Pandora Pappers
Источник:брифинг Джо Байдена
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал расследование Pandora Papers. Его прокомментировал Президент США.
В частности речь идет о расследовании на базе масштабной утечки конфиденциальных документов. Джо Байден заявил о позиции Белого дома во время брифинга 4 октября.
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Джо Байден прокомментировал расследование Pandora Pappers
Президент США Джо Байден ответил на вопрос о реакции правительства США на расследование Pandora Pappers. Президент заверил, что в Белом доме работают над ним.
Мы сейчас это изучаем,
– заявил президент.
Он больше никак не прокомментировал расследование. Известно, что 3 октября материал из серии Pandora Papers вышел также в The Washington Post в Соединенных Штатах Америки. Он назывался "Pandora Papers. Миллиарды, скрытые богачами". В частности там говорится о том, что иностранные политические и корпоративные лидеры или их родственники перемещали деньги и другие активы в компании в США.
Кратко о расследовании Pandora Papers
- Расследованием Pandora Papers занимались более 600 журналистов из 117 стран мира. Они проанализировали масштабную утечку конфиденциальных документов, известную как Pandora Papers.
- В один день материалы расследований вышли в Украине, Великобритании, Германии и других странах.
- В частности в Украине опубликовали расследование "Следствие.Инфо" под названием "Pandora Papers: украинские политики и бизнесмены в новом оффшорном утечке".
- Там фигурирует Владимир Зеленский и другие известные люди. В частности журналисты доказывают его вероятную связь с олигархом Игорем Коломойским и возможную причастность к получению переводов в 40 миллионов долларов через оффшорные компании за рубежом.