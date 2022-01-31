Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее СМИ писали, что санкции будут применены против членов советов директоров госкомпаний страны-агрессора, крупных чиновников, их жен и детей.

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Я могу подтвердить, что мы разработали определенные пакеты санкций в отношении российской элиты и их семей на случай, если Россия сделает дальнейшие шаги по вторжению в Украину.

– сказала Псаки.

Она также отметила, что эти лица происходят из близкого окружения Кремля и принимают участие в принятии решений правительства.

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