США оговорили сроки выезда из Украины для своих граждан в пределах 24 – 48 часов. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Всем американцам, которые остались в Украине, следует уехать как можно быстрее, в ближайшие 24 – 48 часов. Если вы остаетесь, то берете на себя риск без гарантий того, что у вас будет другая возможность уехать. Перспективы военной эвакуации в случае вторжения России нет,

– подчеркнул он.

По словам Салливана, США не будут присылать военных в Украину для эвакуации граждан.

Американский политик в очередной раз подтвердил слова президента Джо Байдена о том, что в Киеве продолжают сокращать сотрудников посольства. В то же время, и военные США, которых уже направили в Европу, будут иметь возможность помочь американцам в случае угрозы. При этом, они не будут заходить на земли Украины.

Какие еще страны советуют гражданам покинуть наше государство

Российская угроза, к сожалению держится на довольно высоком уровне, поэтому иностранные государства решили посоветовать своим гражданам уехать. В частности, в МИД Норвегии призвали людей воздержаться от путешествий в Украину. Также гражданам советуют не ездить в Беларусь (кроме Минска) и Россию.

Израиль уже начал эвакуацию семей своих дипломатов на фоне угрозы российского вторжения. Кроме того, правительство страны рекомендует своим гражданам не ехать в Украину.

Южная Корея также запретила своим гражданам поездки в наше государство. Присоединилась и Япония, и Нидерланды.

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