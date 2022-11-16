Белый дом просит у Конгресса 37,7 миллиарда долларов новой помощи Украине

После масштабной ракетной атаки 15 ноября Белый дом просит у Конгресса о новой помощи для Украины. Речь идет о 37,7 миллиардах долларов.

Из них 21,7 миллиарда долларов – на оборонную поддержку. Еще 14,5 – поддержка бюджета Украины, критически важные инвестиции и помощь в обеспечении безопасности.

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Также более 600 миллионов хотят направить в поддержку ядерной безопасности Украины и нефтяного резерва. Еще 900 миллионов – на помощь украинцам в сфере здравоохранения.

"Новое финансирование будет направлено на то, чтобы обеспечить Украине финансирование, оружие и поддержку, необходимую для самозащиты", – говорится в сообщении.

Россия выпустила по Украине 90 ракет

Россия потерпела абсолютный разгром на поле боя. Оккупанты не могут достичь никаких результатов, и как настоящее государство-террорист Россия атакует Украину ракетами. Захватчики в течение 15 ноября выпустили по Украине 90 ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Без света остались миллионы людей.

Кроме того, польские СМИ сообщили, что 2 ракеты упали на территории Польши. Погибли люди. Президент Владимир Зеленский от имени всего украинского народа выразил соболезнования польскому народу.

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