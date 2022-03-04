Белый дом просит у Конгресса выделить 10 миллиардов долларов для Украины

Белый дом подтвердил, что просит Конгресс США одобрить выделение 10 миллиардов долларов на поддержку Украины. Их должны потратить, в частности, на обучение украинских военных.

Такое решение могут принять после 11 марта. В администрации Байдена также отметили неотложную необходимость оказания помощи Украине из-за российского вторжения.

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В случае, если Украина получит эти 10 миллиардов долларов, их потратят на обучение украинских военных, защиту украинской системы электроснабжения, усиление средств киберзащиты и дополнительные санкции против Кремля.

В целом сейчас речь идет о выделении более 32 миллиардов долларов на помощь Украине в ее противостоянии с Россией и на дополнительные меры по борьбе с пандемией COVID-19.

Заметим, что в США уже выделили военную поддержку Украине на общую сумму 350 миллионов долларов. По состоянию на 4 марта в Украину доставили большую часть из этого пакета.

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