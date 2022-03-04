Таке рішення можуть ухвалити після 11 березня. В адміністрації Байдена також наголосили на невідкладній необхідності надання допомоги Україні через російське вторгнення.

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У випадку, якщо Україна отримає ці 10 мільярдів доларів, їх мають витрати на навчання українських військових, захист української системи електропостачання, посилення засобів кіберзахисту та додаткові санкції проти Кремля.

Загалом наразі мовиться про виділення більш ніж 32 мільярдів доларів на допомогу Україні у її протистоянні з Росією та на додаткові заходи щодо боротьби з пандемією COVID-19.

Зауважимо, що у США вже виділили військову підтримку Україні на загальну суму 350 мільйонів доларів. Станом на 4 березня в Україну доставили більшу частину з цього пакету.

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