В Белом доме отреагировали на громкие заявления Спартц относительно Ермака

Конгрессвумен Виктория Спартц считает, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак имеет связи с россией. Она попросила Белый дом подробно проверить эту информацию.

Конгрессвумен Виктория Спартц отметилась громким заявлением о руководителе Офиса Президента Украины Андрее Ермаке. Согласно ее словам, у нее есть информация о его содействии россиянам.

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Реакция Белого дома на заявление Спартц

В Белом доме уже отреагировали на обращение

конгрессвумен Виктории Спартц относительно возможных связей Андрея Ермака с россией. Координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Керби заверил – к рассмотрению этой информации в Белом доме отнесутся со всей серьезностью, но делать поспешных выводов и каких-то прогнозов по этому делу никто не будет.

Мы ответим конгрессвумен должным образом, но забегать наперед я не буду. То, что мы делаем, и на чем сосредоточены, это общение с украинцами на всех уровнях, уровнях помощников, и вплоть до президента Зеленского, чтобы убедиться, что мы понимаем их потребности. А также на способности, которые им нужны в этой войне, которая сейчас сосредоточена, в основном, на Донбассе. И убедиться, что мы им отвечаем,

– заявил Керби.

Он также подчеркнул, что президент Джо Байден уверен в том, что США делают все возможное для того, чтобы максимально удовлетворить потребности Украины в войне с российскими оккупантами.

Что касается оружия, которое передают Украине, то оно становится собственностью ВСУ, и США вполне довольны тем, с каким мастерством наши воины им пользуются.

"Мы должны помнить: как только оборудование оказывается в руках украинских Вооруженных сил – это собственность Украины. Мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оборудования на поле боя. Но они также нам говорили, что разделяют обеспокоенность относительно подотчетности и надзора, и готовы работать с нами над этим", – добавил Керби.

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