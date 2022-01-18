Белый дом считает Россию способной атаковать Украину в любой момент

В администрации Джо Байдена не исключают, что Россия может начать вторжение на территорию Украины в любой момент. Именно Путин создал этот кризис.

Об этом сообщила спикер Белого дома Джен Псаки во время состоявшегося во вторник брифинга 18 января.

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Сейчас мы находимся в состоянии, когда Россия может в любой момент начать атаку в Украине,

– сказала она.

Джен Псаки подчеркнула, что "Путин создал этот кризис, собрав сто тысяч российских военных вдоль границ Украины. Это включает и недавний переброс сил в Беларусь".

Войска России возле Украины: что известно

Осенью американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. ГУР МОУ подтвердило такую ​​информацию. Предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что количество российских солдат у границ может увеличиваться. Он подчеркнул, что нашему государству противостоит миллионное войско.

В то же время Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина не планирует наступательную операцию на Донбассе.

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