Белый дом опроверг заявление Трампа о России

Комментарий президента Дональда Трампа о том, остаются Соединенные Штаты для России мишенью, опроверг Белый дом.

Об этом пишут "Крым.Реалии".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент сказал "нет" с ответов на вопросы, а не по этому конкретному вопросу.

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Она пояснила, что Трамп считает реальной угрозу от России по подрыву выборов в ноябре и то, что Москва все равно будет нацелена на американские выборы.

Отметим, 18 июля журналист спросили у Трампа, есть ли все еще США мишенью для России, на это он покачал головой и сказал: "Нет".

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.