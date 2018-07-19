Білий дім спростував заяву Трампа про Росію

Коментар президента Дональда Трампа щодо того, чи залишаються Сполучені Штати для Росії мішенню, спростував Білий дім.

Про це пишуть "Крим.Реалії".

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент сказав "ні" з відповідей на питання, а не з цього конкретного питання.

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Вона пояснила, що Трамп вважає реальною загрозу від Росії по підриву виборів в листопаді та те, що Москва все одно буде націленою на американські вибори.

Зазначимо, 18 липня журналісти запитали у Трампа, чи є все ще США мішенню для Росії, на це він похитав головою і сказав: "Ні".

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.