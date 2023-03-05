Бывший командующий войсками США в Европе Бен Годжес обратил внимание на то, что у России уже есть немало конфликтов. В частности, между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и главой минобороны Сергеем Шойгу.
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Годжес назвал две важные вещи после освобождения Крыма
"Во-первых, потеря Крыма приведет к коренным изменениям на российской стороне. Даже сейчас большой конфликт между Пригожиным, Шойгу, Кадыровым. Эти ребята ненавидят друг друга. Я думаю, российский Генштаб надеется, что Пригожин проиграет, а их люди выиграют. Итак, представьте, каков будет результат потери Крыма, к чему он приведет на их стороне", – сказал Годжес.
С другой стороны, генерал-лейтенант заявил, что у России ограничены запасы высокоточного оружия. Кроме того, России придется увести Черноморский флот.
Во-вторых, их запасы высокоточного оружия ограничены. Они сейчас буквально вынуждены разбирать стиральные машины и делать из них ракеты. На этом фоне потеря Крыма осложнит поддержку России со стороны Китая и Ирана. Это усилит эффект в дополнение к тому, что Россия отодвинут свои войска, не сможет использовать Черноморский флот или запускать из Крыма иранские дроны.
– отметил Годжес.
Бывший командующий войсками США в Европе считает, что у России возникнут внутренние проблемы, несмотря на то, что у россиян остаются дальнобойные ракеты.
Также он добавил, что после потери Крыма у россиян будет еще меньше энтузиазма по отношению к Донецку и Луганску.
В НАТО отреагировали на военное освобождение Крыма
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался об освобождении оккупированного Крыма военным путём. По его словам, это очень важно для предстоящих переговоров между Украиной и Россией.
- Он заявил, что Украине необходимо иметь сильную переговорную позицию, которая зависит от ситуации в поле боя. По словам генсека НАТО, помощь Запада важна для Украины.
- Однако он отмечает, что решение о том, какие условия приемлемы для Украины, должен принимать Киев. Столтенберг сказал, что военная поддержка может быть лучшим способом достижения мирного решения для Украины, после чего она сможет определить, какие условия для нее приемлемы.