Нетаньяху сделают операцию: кто будет исполнять обязанности премьера

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху 29 декабря должны сделать операцию по удалению простаты под полным наркозом. После нее он еще несколько дней будет оставаться в больнице.

Во время операции обязанности премьера будет исполнять министр юстиции Ярив Левин, а министр обороны Израэль Кац будет уполномочен при необходимости созвать кабинет национальной безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Times of Israel.

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Что известно об операции Нетаньяху

Адвокат израильского премьера Амит Хадад попросил в связи с операцией отменить судебные слушания, во время которых Нетаньяху должен был давать показания.

В прошлую среду премьер-министр прошел обследование в больнице Хадасса, которое обнаружило инфекцию мочевыводящих путей, вызванную доброкачественным увеличением предстательной железы,

– говорит адвокат.

Суд удовлетворил эту просьбу и перенес слушания на 6 января. А также пожелал Нетаньяху полного выздоровления.

Отметим, что израильский премьер начал давать показания в суде 10 декабря и делал это в течение шести дней. Его обвиняют в трех делах, касающихся коррупции. Однако Нетаньяху отвергает все обвинения.