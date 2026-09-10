Об этом 24 Каналу рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. По его словам, речь не идет о том, что в Украине вообще не будет топлива на зиму. Впрочем, из-за атак врага могут возникать краткосрочные проблемы. Лучше сейчас к этому подготовиться.

Украинцы уже проходили через это

Как подчеркнул Куюн, определенные проблемы с топливом уже возникали тогда, когда Россия фактически заблокировала морской коридор. Тогда в тот момент рынок не смог оперативно доставить топливо, из-за чего возник определенный дефицит. Цены к тому же начали расти из-за роста мировых цен.

Что тогда произошло? Все пошли на заправки и начали заправляться бензином. Это неприятный момент. Поэтому объективно лучше сейчас иметь определенный запас, чтобы потом не создавать дополнительную нагрузку на розничные сети. Им тогда понадобится время на восстановление поставок,

– сказал Куюн.

Поэтому было бы чрезвычайно полезно, если бы не только физические лица, но и юридические; государственные компании, муниципалитеты создали бы себе определенный запас бензина. Тогда кризисные моменты удастся пережить значительно спокойнее и быстрее.

Будет ли дефицит бензина в Украине: смотрите видео 24 Канала