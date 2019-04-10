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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Бердинских объяснила, почему команда Зеленского прятала адвоката Коломойского

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      Журналисты Вihus.info провели расследование, в котором показали, что адвокат олигарха Игоря Коломойского является частью команды кандидата в президенты Владимира Зеленского.

      Журналистка Кристина Бердинских в прямом эфире 24 канала сказала, что впервые узнала о коммуникации Андрея Богдана с Владимиром Зеленским по поводу избирательной компании еще накануне Нового Года, когда шоумен не объявлял о своих президентских амбициях.

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      "Когда в феврале я готовила материал о Владимире Зеленском, я пыталась взять комментарий у Андрея Богдана. Мои источники сообщали, что он является неформальным советником кандидата. В избирательную ночь я его спросила, является ли он адвокатом Коломойского. Он не ответил, сославшись на закон об адвокатуре", – рассказала Бердинских.

      КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВИБОРИ
      Адвокат Игоря Коломойского 31 марта в штабе Зеленского

      Единственное, что он ответил официально – он является другом Владимира Зеленского и намекнул, что вовлечен в кампанию и дает советы кандидату. Все знали, что Богдан – часть команды. Они просто доказали это встречей в НАБУ. Шабунин подтвердил, что он там присутствовал как представитель команды Зеленского,
      – сказала журналистка.

      По мнению Бердинских, они скрывали долго Андрея Богдана, чтобы разрывать информационную связь с Коломойским.

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      Состав команды

      Журналистка подтвердила, что команда думает о назначении Александра Данилюка министром иностранных дел. Еще есть информация, что штаб Зеленского не думает менять действующего главу НБУ.

      То, что появилась в СМИ эта информация о вероятных назначения, могло быть таким тестом, воспримут или не воспримут эти фамилии в обществе,
      – подытожила Бердинских.

      Издание LIGA.net неофициально назвало такие имена: МИД – экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ – экс-прокурор США Марта Борщ или экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, СБУ – Игорь Смешко.

       

      зеелнський порошенко вибори
      Результаты первого тура выборов

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Игорь Коломойский Владимир Зеленский
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