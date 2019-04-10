Бердинских объяснила, почему команда Зеленского прятала адвоката Коломойского

Журналисты Вihus.info провели расследование, в котором показали, что адвокат олигарха Игоря Коломойского является частью команды кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Журналистка Кристина Бердинских в прямом эфире 24 канала сказала, что впервые узнала о коммуникации Андрея Богдана с Владимиром Зеленским по поводу избирательной компании еще накануне Нового Года, когда шоумен не объявлял о своих президентских амбициях.

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"Когда в феврале я готовила материал о Владимире Зеленском, я пыталась взять комментарий у Андрея Богдана. Мои источники сообщали, что он является неформальным советником кандидата. В избирательную ночь я его спросила, является ли он адвокатом Коломойского. Он не ответил, сославшись на закон об адвокатуре", – рассказала Бердинских.



Адвокат Игоря Коломойского 31 марта в штабе Зеленского

Единственное, что он ответил официально – он является другом Владимира Зеленского и намекнул, что вовлечен в кампанию и дает советы кандидату. Все знали, что Богдан – часть команды. Они просто доказали это встречей в НАБУ. Шабунин подтвердил, что он там присутствовал как представитель команды Зеленского,

– сказала журналистка.

По мнению Бердинских, они скрывали долго Андрея Богдана, чтобы разрывать информационную связь с Коломойским.

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Состав команды

Журналистка подтвердила, что команда думает о назначении Александра Данилюка министром иностранных дел. Еще есть информация, что штаб Зеленского не думает менять действующего главу НБУ.

То, что появилась в СМИ эта информация о вероятных назначения, могло быть таким тестом, воспримут или не воспримут эти фамилии в обществе,

– подытожила Бердинских.

Издание LIGA.net неофициально назвало такие имена: МИД – экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ – экс-прокурор США Марта Борщ или экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, СБУ – Игорь Смешко.



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